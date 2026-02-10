Vamos ter um dos melhores sistemas tributários do mundo após reforma, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 10, que o tema fiscal monopoliza o noticiário, mas geralmente com desinformação. Ele participa da CEO Conference Brasil 2026, organizada pelo BTG Pactual, em São Paulo.

"O tema fiscal acaba monopolizando o noticiário. E, apesar de monopolizar o noticiário, em geral, com desinformação. Então, é uma situação curiosa, porque o tema mais discutido nos últimos três anos, em geral, é de baixa qualidade técnica o nível da discussão", afirmou o ministro.

Questionado sobre um balanço de sua atuação até aqui no ministério, Haddad elogiou a reforma tributária, dizendo que o Brasil terá um dos melhores sistemas tributários do mundo depois da reforma.