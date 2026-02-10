Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Vamos ter um dos melhores sistemas tributários do mundo após reforma, diz Haddad

Escrito por Cícero Cotrim e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 09:51:00 Editado em 10.02.2026, 10:00:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 10, que o tema fiscal monopoliza o noticiário, mas geralmente com desinformação. Ele participa da CEO Conference Brasil 2026, organizada pelo BTG Pactual, em São Paulo.

"O tema fiscal acaba monopolizando o noticiário. E, apesar de monopolizar o noticiário, em geral, com desinformação. Então, é uma situação curiosa, porque o tema mais discutido nos últimos três anos, em geral, é de baixa qualidade técnica o nível da discussão", afirmou o ministro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Questionado sobre um balanço de sua atuação até aqui no ministério, Haddad elogiou a reforma tributária, dizendo que o Brasil terá um dos melhores sistemas tributários do mundo depois da reforma.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Haddad Reforma tributária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline