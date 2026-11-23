O governo federal deve perseguir um superávit fiscal entre 1,5% e 2% até o final do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, em participação remota no Itaú BBA Macro Vision, que acontece em São Paulo.

"Nós melhoramos uma série de indicadores sociais", disse. "Mas falta uma última milha, que é ajustar o fiscal para dar as condições corretas para ter redução de juros no País", acrescentou.

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Para Durigan, o principal objetivo do País deve ser recuperar o grau de investimento. O ministro pediu "compreensão" ao mercado porque o governo está em processo de transição, mas vai ajustar as contas públicas. "Não vamos ter carta branca na Fazenda, nem uma mudança radical", disse.

Sobre a Reforma Tributária, Durigan afirmou que é "inadmissível" um sistema que mantenha incentivos a litígios no Brasil. Segundo ele, o governo trabalha para evitar impor um rigor excessivo aos contribuintes neste primeiro momento da transição.