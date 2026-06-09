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Vamos manter a urgência para que o projeto (6x1) seja tratado com prioridade, diz Paulo Pimenta

Escrito por Victor Ohana e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 17:39:00 Editado em 09.06.2026, 17:48:08
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O líder do governo na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta (PT-RS), disse que o governo vai manter a urgência constitucional sobre o projeto de lei que estabelece o fim da escala 6x1. As declarações ocorreram na tarde desta terça-feira, 9, ao sair da reunião do colégio de líderes da Câmara.

A manutenção da urgência se dá sobre um projeto de lei enviado pelo governo em abril. A Câmara já aprovou uma PEC, mas o texto ainda não foi aprovado pelo Senado.

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"Por que eu retiraria?", indagou, ao ser questionado sobre por que o governo não vai retirar a urgência. "Vamos manter o projeto para que seja tratado com prioridade. Vamos aguardar."

Pimenta acrescentou: "Está trancando a pauta, mas vai haver um diálogo, vai ser analisado como é que o Senado vai evolui na discussão". Questionado se a manutenção da urgência tem ligação com a postura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre a PEC, Pimenta negou.

Porém, o líder do PSB, Jonas Donizette (SP), disse crer que o governo quer pressionar o Senado com o trancamento da pauta na Câmara por meio de um "fato político".

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"Acho que o governo está mantendo (a urgência) porque quer fazer esse confronto da 6x1", declarou. "Acho que se o Senado acelerar a votação (da PEC), ele tira a urgência", continuou.

Donizette disse ainda: "Acho que ele (o governo) deve ter feito uma equação política e achado que é mais vantagem manter a pressão neste momento para votar a 6x1".

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6X1/JORNADA/PEC/PT/PRIORIDADE/PAULO PIMENTA
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