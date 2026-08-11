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Vamos: Lucro líquido soma R$ 101,1 mi no 2tri26, alta de 9,0% ante 2tri25

Escrito por Carolina Marcondes, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Vamos reportou lucro líquido de R$ 101,1 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 9,0% em relação ao mesmo período do ano passado.

"O resultado positivo reflete melhoria de todos os indicadores operacionais e financeiros e nos aproxima ainda mais da entrega de nosso guidance (projeção) para o ano de 2026", afirma o CEO da Vamos, Christian Hahn da Silva, no release que acompanha os resultados.

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O executivo também destaca a evolução da taxa de ocupação da frota, que avançou pelo quarto trimestre consecutivo e chegou a 89% em junho, 5 pontos porcentuais acima do registrado um ano antes. Com isso, a companhia ficou a apenas 1 ponto porcentual da meta de atingir 90% até o fim de 2026, acrescenta Hahn.

O Ebitda de abril a junho avançou 6,6%, na comparação anual, para R$ 971,5 milhões. A receita líquida, por sua vez, somou R$ 1,56 bilhão, alta de 10,8% em um ano.

Já o resultado financeiro ficou negativo em R$ 547,4 milhões entre abril e junho, uma piora de 3,0% em relação ao resultado também negativo de R$ 531,6 milhões registrado um ano antes.

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