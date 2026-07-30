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ECONOMIA

Vamos disponibilizar R$ 13,2 bi para aéreas, sendo R$ 8 bi capital de giro, diz Mercadante

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 15:50:00 Editado em 30.07.2026, 16:05:24
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O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou nesta quinta-feira, 30, a liberação de R$ 13,2 bilhões para as três maiores companhias aéreas brasileiras e a regional Abaeté, sendo R$ 8 bilhões em capital de giro. A taxa de financiamento será de 4,0% ao ano, disse o executivo.

"Estamos dando linhas de crédito para aéreas atravessarem guerra no Irã", disse Mercadante, destacando que, ao contrário da maioria das suas concorrentes internacionais, as empresas aéreas brasileiras não receberam aportes governamentais. "Foram US$ 204 bilhões que, de alguma forma, os concorrentes das empresas aéreas brasileiras receberam dos seus países", afirmou.

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Segundo o executivo, a Gol, a Latam e a Azul receberão financiamento de R$ 2,6 bilhões, enquanto a Abaeté Táxi Aéreo terá R$ 8 milhões. "Agora vivemos um momento de expansão dos voos, o turismo no Brasil está apresentando resultados extraordinários", disse Mercadante, elogiando a decisão das grandes companhias de adquirir, pela primeira vez - com exceção da Azul -, aviões da brasileira Embraer.

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BNDES/MERCADANTE/AÉREAS/LINHAS DE CRÉDITO
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