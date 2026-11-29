A Valor Investimentos, assessoria de investimentos sediada em Vitória (ES) e credenciada à XP Investimentos, anunciou neste domingo, 29, a aquisição da Ville Capital, de São Paulo, que possui mais R$ 2,4 bilhões sob gestão. A operação soma mais de 5 mil clientes à empresa, que pretende acelerar o crescimento e ampliar sua atuação no mercado financeiro brasileiro.

Com a compra, a Valor alcança mercados como Itajaí, Florianópolis e Criciúma, em Santa Catarina, onde a Ville tem atuação expressiva, além de fortalecer sua operação em São Paulo e Brasília. O movimento tem como objetivo reforçar a estratégia de diversificação regional do grupo e ampliar sua capilaridade e capacidade de atendimento a investidores em diferentes regiões do País.

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Após a incorporação, a companhia chega a R$ 20 bilhões em ativos sob gestão. A pretensão é atingir R$ 50 bilhões até 2030. O plano estratégico inclui praticamente dobrar o número de funcionários até o fim da década, ampliar a presença em cidades fora dos grandes centros financeiros e crescer em novas frentes de negócios, como operações de investment banking, gestão de recursos de terceiros e multi family office.

A meta é consolidar a Valor entre as principais plataformas independentes de produtos e serviços financeiros do Brasil, afirma Paulo Henrique Corrêa, sócio-fundador e CO-CEO da Valor Investimentos.

"Essa aquisição representa um passo importante na trajetória da Valor. Estamos construindo uma plataforma cada vez mais robusta, com presença em mercados estratégicos e capacidade de oferecer soluções mais completas aos nossos clientes. Nosso objetivo é crescer com consistência, mantendo a qualidade do atendimento e a cultura que nos trouxe até aqui", disse Corrêa em nota.

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Na transação, a Valor Investimentos foi assessorada pela Cepeda Advogados, enquanto a Ville, pelo Silveiro Advogados.