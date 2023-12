Valor emprestado pelo Fed para bancos americanos caiu a US$ 2,242 bilhões na semana

Os empréstimos emergenciais do Federal Reserve (Fed) para aumento de liquidez de bancos americanos avançaram mais uma vez na semana encerrada em 29 de novembro. Segundo relatório divulgado nesta quinta-feira, 30, a soma total dos valores subiu a US$ 116,113 bilhões.

O crédito mobilizado pela janela de redesconto caiu para a faixa de US$ 2,242 bilhões, segundo relatório do Fed. Já a linha do Programa de Financiamento a Prazo dos Bancos (BTFP, na sigla em inglês) subiu a US$ 113,871 bilhões no período.

A categoria "outras extensões de crédito", cujos recursos são garantidos pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), recuou a US$ 33,875 bilhões no mesmo intervalo.