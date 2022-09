Valor da gasolina cai 8,08% em SP na 1ª quinzena de setembro, diz ValeCard

Beth Moreira (via Agência Estado)

A cidade de São Paulo apresentou uma queda de 8,08% no valor médio da gasolina, indo a R$ 4,996 pelo litro, nas primeiras duas semanas de setembro ante o registrado em agosto, que foi de R$ 5,435.

É o que aponta o levantamento de preços da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas e meios de pagamento, com base em transações realizadas em postos de 1º a 12 de setembro.

Porém, houve variação considerável entre diferentes regiões do município de São Paulo, com até 62% de diferença de preço cobrado entre bairros da capital, com os valores oscilando entre R$ 4,514 (Jardim Ângela) e R$ 7,323 (Cidade Monções).