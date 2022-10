Vale: Vendas de minério sobem 3,5% no 3º trimestre, mas caem 2,6% em 9 meses

Denise Luna (via Agência Estado)

A produção da Vale no terceiro trimestre veio melhor do que no trimestre anterior, mas as vendas permaneceram praticamente estáveis, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira, 17, pela mineradora. Enquanto a produção de minério de ferro subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para 89,7 milhões de toneladas, as vendas cresceram 7,4%, para 69 milhões de toneladas.

Nos primeiros nove meses do ano, as vendas de minério de ferro somaram 185,7 milhões de toneladas, queda de 2,6% contra igual período de 2021, quando foram comercializados 190,6 milhões de toneladas.

Segundo a mineradora, a produção do Sistema Norte aumentou de um trimestre para outro, beneficiando-se do clima seco do terceiro trimestre. O desempenho ano contra ano foi impactado principalmente pela menor disponibilidade da produção anual em toneladas (ROM) em Serra Norte, devido a processos de licenciamento mais lentos.

"No S11D, a movimentação da mina foi estável na comparação ano contra ano, mas a necessidade de processar mais estéril resultou em uma pior relação estéril/minério e menor produção de minério de ferro", informou a companhia.

No Sistema Norte foram produzidos 49,6 milhões de toneladas de minério de ferro, alta de 27,1% contra o segundo trimestre e queda de 6,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Desse total, 30,6 milhões de toneladas foram produzidas em Serra Norte e Serra Leste e 18,9 milhões de toneladas em S11D.

O Sistema Sudeste somou 19,7 milhões de toneladas de minério no terceiro trimestre, alta de 0,9% ante o segundo trimestre e de 1% contra o terceiro trimestre de 2021. Já o Sistema Sul teve um avanço mais expressivo, totalizando 20,3 milhões de toneladas, superior em 31,3% contra o segundo trimestre e 25,9% ante o mesmo período do ano passado.

A Vale informou que a produção de pelotas foi ligeiramente menor na comparação com o trimestre anterior pela otimização do portfólio e das condições de mercado."A Vale decidiu priorizar a produção de pelotas de redução direta das plantas de Omã", explicou.

Níquel

A produção de níquel proveniente de minério de Sudbury aumentou em relação ao trimestre anterior, atingindo 12,2 mil toneladas, o maior nível de produção desde o primeiro trimestre de 2021. O aumento foi principalmente devido ao forte desempenho da refinaria de Copper Cliff, após manutenções programadas durante o segundo trimestre do ano.

A produção de níquel proveniente de minério de Thompson subiu 35% na mesma comparação, uma vez que o segundo trimestre foi impactado por manutenções programadas na refinaria de Long Harbour, informou a companhia.

"A produção de níquel proveniente de minério de Voiseys Bay foi 1,8 mil toneladas menor do que no trimestre anterior, à medida que prosseguimos no período de transição entre o depletion da mina de Ovoid e o ramp-up para a produção total do projeto subterrâneo de Voiseys Bay", afirmou a empresa no comunicado.

Onça Puma permaneceu com bom desempenho, com aumento da produção de níquel em 8% contra o segundo trimestre. A manutenção anual do forno está programada para o quarto trimestre.

Já as vendas de níquel foram 12,7% maiores em relação ao segundo trimestre, porém menores do que a produção realizada há um ano, por conta de três fatores: a formação de estoques para atender compromissos de vendas durante as manutenções planejadas em Long Harbour e Matsusaka no próximo trimestre; problemas logísticos em Onça Puma, resultantes da baixa disponibilidade de navios contêineres em Vila do Conde durante o trimestre; e pelo congestionamento de navios nos portos do Reino Unido, impactando Clydach.

"As vendas de níquel deverão se reverter no quarto trimestre", previu a companhia.