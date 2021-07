Vale tem lucro líquido de US$ 7,586 bilhões no 2º trimestre, alta de 662%

Da Redação

A Vale registrou lucro líquido de US$ 7,586 bilhões no segundo trimestre de 2021, aumento de 662% em relação ao mesmo período de 2020. Na comparação ao primeiro trimestre deste ano, o lucro mostrou aumento de 37%. O resultado da companhia foi favorecido pelo aumento das vendas e pelo elevado preço do minério de ferro, de US$ 200 a tonelada de abril a junho, bem acima do mesmo período do ano passado (US$ 95,9).

Nas demonstrações financeiras divulgadas há pouco, a Vale destacou que o resultado, na comparação com o primeiro trimestre, refletiu o maior Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) proforma e o maior resultado financeiro, principalmente devido ao impacto do real mais forte nos hedges cambiais e de juros e o efeito da marcação a mercado das debêntures participativas no 1º trimestre.

A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado cresceu 227% em um ano, para US$ 11,038 bilhões. Quando comparado ao trimestre imediatamente anterior, o indicador mostrou alta de 32%.

Eduardo Bartolomeo, presidente da mineradora, afirmou no balanço que a Vale está com a "confiança elevada" e continua no caminho certo em sua estratégia de redução de riscos, simplificação dos negócios e atingimento de nossas ambições.

"Enquanto continuamos com a retomada da nossa capacidade de produção de minério de ferro, também eliminamos seis barragens a montante e avançamos consistentemente em nossa agenda ESG. Acreditamos em produção segura e excelência operacional e, por isso, temos mantido a guarda alta na prevenção da covid-19 em todos os países que operamos", disse ele.

Já a receita operacional líquida de vendas da mineradora foi de US$ 16,675 bilhões no segundo trimestre deste ano, 122% maior do que no segundo trimestre do ano passado.

Principal negócio da Vale, a produção de minério de ferro atingiu 75,685 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2021, alta de 12% sobre o mesmo período do ano passado, como mostrou o relatório de produção da companhia divulgado ao mercado na segunda-feira passada, 19. O resultado da produção veio em linha com o esperado pelo mercado e reforçou o cenário de cumprimento da meta da companhia, de produzir de 315 a 355 milhões de toneladas de minério em 2021.