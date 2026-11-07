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Vale-refeição e vale-alimentação passam a ser aceitos em todas máquinas a partir deste sábado

Escrito por Gabriel Barros (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Cartões de vale-alimentação e vale-refeição passam a ser aceitos em todas as maquininhas de pagamento do País a partir deste sábado, 7. A medida faz parte de um decreto que atualiza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), assinado em novembro do ano passado. As mudanças foram feitas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para diminuir o custo da operação para comerciantes e o preço para consumidores.

A nova regra prevê a interoperabilidade, que determina que máquinas de diferentes marcas aceitem todos os tipos de bandeiras para cartões de VA e VR. A mudança só vale para comerciantes que utilizam o sistema de pagamento por vales.

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O decreto não muda o valor dos vales pagos pelas empresas aos funcionários nem altera sua função. O vale-refeição e o vale-alimentação continuam comprando apenas alimentos, não podendo ser usados para adquirir eletrodomésticos, roupas ou para outros fins.

Outras mudanças

A atualização do PAT também altera as regras de taxação e pagamento do valor ao estabelecimento comercial. O governo espera que a diminuição das taxas e a maior concorrência entre bandeiras de cartões diminuam o preço final para o consumidor.

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Antes, as taxas de operadoras variavam e podiam chegar a 30%. A nova regra estabelece um teto de 3,6% de taxas sobre transações vinculadas ao PAT. O teto para tarifas de intercâmbio entre usuários do programa fica em, no máximo, 2%.

Outra mudança é o prazo limite para os repasses dos pagamentos das operadoras de máquinas e cartões, que passa a ser de 15 dias corridos, não mais 30 dias.

Descumprimento de regras

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O descumprimento das novas regras pelas operadoras de pagamento pode resultar em sanções administrativas e financeiras, como multas, autuações e descredenciamento do PAT, impedindo novas transações com vales.

Em janeiro, empresas tradicionais do setor, como Alelo, Ticket, VR e Pluxee obtiveram vitórias judiciais para a derrubada das punições em caso de descumprimento, sem alteração nas novas regras, mas as medidas foram revertidas posteriormente. As empresas alegavam que as mudanças desvirtuam o objetivo original do programa.

Embora o decreto que atualiza as regras do PAT complete um ano este mês, a implementação da interoperabilidade enfrenta desafios técnicos, como a integração dos sistemas das operadoras e empresas de pagamento. A Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) afirma que a medida pode dificultar a fiscalização de estabelecimentos que utilizam os sistemas.

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