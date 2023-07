Vale: produção de níquel no 2º trimestre é de 36,9 mil toneladas, avanço de 7,9%

A Vale registrou uma produção de níquel de 36,9 mil toneladas no segundo trimestre deste ano, o que representa avanço em 7,9% ante o mesmo intervalo de 2022. Conforme relatório operacional divulgado nesta terça-feira, 18, o aumento registrado ocorreu em função do melhor desempenho operacional em Sudbury, no Canadá, e na Indonésia.

As vendas somaram 40,3 mil toneladas, avanço de 2,5% na comparação anual. Em relação aos três meses imediatamente anteriores, o aumento foi de apenas 0,5%. A comercialização do produto na comparação anual cresceu em função da melhora na produção, enquanto a estabilidade registrada na comparação trimestral ocorreu devido à formação de estoques no início do ano.

O preço médio realizado para a tonelada do níquel subiu para US$ 23,07 mil dólares, queda de 12% na comparação anual, devido, principalmente, aos menores preços da LME (US$ 22,3 mil por tonelada). Na comparação entre Vale e LME, o preço médio realizado pela mineradora foi 3% maior, devido à maior participação de produtos Classe I Superior no mix, somada a prêmios médios mais altos de Classe I.

A produção de níquel acabado proveniente de minério de Voiseys Bay foi 5,2 mil toneladas menor na comparação anual, segundo a Vale, porque o cronograma da manutenção anual da refinaria de Long Harbour (de maio a julho) foi planejado para um período maior quando comparado ao ano anterior.

"Voisey's Bay continua sendo impactada pelo período de transição em andamento entre a exaustão da mina de Ovoid e o ramp-up para a capacidade total de produção do projeto da mina subterrânea de Voisey's Bay", informou a mineradora em nota.

Segundo a Vale, a produção de níquel acabado proveniente de minério de Thompson diminuiu 1,1 mil toneladas na comparação anual, devido, principalmente, às atividades de manutenção programadas na refinaria de Long Harbour.

A produção de níquel acabado proveniente de minério da Indonésia avançou 4,1 mil toneladas na comparação anual. A produção de níquel matte totalizou 16,9 mil toneladas no segundo trimestre de 2023.

Durante o segundo trimestre deste ano, a refinaria de Clydach necessitou estender a manutenção planejada para além do prazo inicial previsto, retomando as atividades no início de julho, enquanto a refinaria de Matsusaka registrou bom desempenho, informou a Vale.

No Brasil, a produção de Onça Puma foi 0,6 mil toneladas menor na comparação anual, dado que o forno está operando atualmente em um ritmo mais baixo em função da preparação para a reforma do forno no final do ano.

Em Sudbury, no Canadá, a produção de níquel acabado proveniente do minério aumentou 3,5 mil toneladas ao ano. As operações da mina continuam melhorando nos intervalos anuais, informou a Vale.

"O aumento se deve também à menor produção em 2022 em decorrência da parada de manutenção de 28 dias no smelter e na refinaria de Sudbury, que teve início no começo de abril e retomou à sua capacidade total de produção em junho", disse a Vale em nota.

Por fim, a Vale informou que a produção de níquel acabado de terceiros aumentou 2,1 mil toneladas na comparação anual. Para o segundo semestre deste ano, a mineradora espera que o consumo de feed de terceiros permaneça em níveis mais altos para maximizar a utilização e o desempenho das operações downstream, conforme planejado pela empresa.