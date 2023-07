Vale: produção de minério de ferro no 2º trimestre foi de 78,74 MT, aumento de 6,3%

A mineradora Vale divulgou na noite desta terça-feira, 18, seu relatório de produção e vendas, onde informou que a produção de minério de ferro no segundo trimestre do ano aumentou 6,3% em relação a igual período do ano passado, alcançando 78,74 milhões de toneladas, impulsionada por uma produção recorde no S11D, em Carajás, no Pará.

O resultado também teve contribuição favorável dos complexos de Itabira e Vargem Grande, melhorando a qualidade média do portfólio de produtos da Vale. Na comparação com o trimestre anterior, o aumento de produção foi de 17,9%.

A produção de pelotas foi de 9,11 milhões de toneladas, aumento de 5% na comparação anual em virtude da maior produção nas usinas de Tubarão (ES), com mais pellet feed de Itabira. A atividade foi parcialmente compensada pela menor produção na planta de São Luis devido a manutenções. Na comparação com o trimestre anterior, o avanço foi de 9,5%.

No relatório de produção, a Vale informa que espera iniciar a operação de uma das duas plantas de briquete em Tubarão no terceiro trimestre. Após a etapa de comissionamento, as duas plantas terão capacidade total de 6 milhões de toneladas por ano.

Com a redução das chuvas sazonais, que atrapalham os carregamentos no começo do ano no Terminal Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão, a mineradora ampliou as vendas em relação ao trimestre anterior. As vendas do pelotas somaram 8,81 milhões de toneladas no segundo trimestre, ligeira queda de 0,4% na comparação anual, mas avanço de 8,3% na sequencial. Já as vendas de finos de minério chegaram a 63,33 milhões de toneladas, alta de 0,9% ante igual período do ano passado e de 38,1% contra o primeiro trimestre.

O preço realizado de finos de minério de ferro foi de US$ 98,5 por tonelada queda de 13,1% ante o segundo trimestre, principalmente devido aos menores preços de referência - US$ 26,9 por tonelada menores na comparação anual. O efeito foi parcialmente compensado por menor impacto dos ajustes do sistema de precificação.

O preço realizado das pelotas, por sua vez, foi de US$ 160,4 a tonelada no trimestre, queda de 20,3% ante igual período do ano passado, devido a menores preços do índice 65%Fe e prêmios de pelotas.

O prêmio do minério de ferro foi de US$ 4,5 por tonelada no trimestre, US$ 2,8 menor na comparação anual devido aos menores prêmios de qualidade de mercado para finos e pelotas de minério. Em relação ao trimestre anterior, o prêmio aumentou US$ 2,4 por tonelada, como resultado da maior participação dos produtos do Sistema Norte no mix de produtos e por maior contribuição do negócio de pelotas.