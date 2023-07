Vale: produção de cobre no 2º trimestre é de 78,8 KT, alta de 41%

A Vale informou nesta terça-feira, 18, que a produção de cobre no segundo trimestre do ano somou 78,8 mil toneladas, o que significou uma alta de 41% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado pelo bem-sucedido processo de ramp-up da planta de Salobo III e à melhora do desempenho na operação de Sossego. Já as vendas de cobre foram de 73,8 mil toneladas, avanço de 43% na comparação com o mesmo período do ano passado.

continua após publicidade

O preço realizado de cobre avançou 13,3% na comparação anual, a US$ 7.025 a tonelada, devido, principalmente, ao menor impacto de ajustes de preços provisórios que compensaram os menores preços da LME.

O preço realizado foi 16,7% menor que a média e preço da LME para o trimestre (US$ 8.424/t), como resultado da tendência de queda nos preços e pelo efeito de ajustes associados nos preços provisórios.

continua após publicidade

O avanço nas vendas de cobre, explicou a mineradora em documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ocorreu em decorrência dos maiores volumes de produção.

A produção de cobre em Sossego foi de 9,9 mil toneladas maior na comparação anual como melhor resultado da planta, após os trabalhos de manutenção estendida que impactaram o desempenho do ano passado.

Em Salobo, a produção foi 13,1 mil toneladas maior também na comparação anual, devido ao bem-sucedido e contínuo ramp-up de Salobo III, que contribuiu com 13,2 mil toneladas para a produção total do complexo, superando o plano da Vale para o trimestre. A melhoria foi parcialmente compensada pelas atividades de manutenção planejadas e por atividades adicionais nos britadores de Salobo I e II.

continua após publicidade

A Vale informou que as atividades de manutenção continuarão no segundo semestre deste ano, conforme planejado.

No Canadá, a produção de cobre foi estável em relação ao ano passado, por causa da discreta redução na produção de minério proveniente do Canadá, principalmente devido ao ramp-up de VBME e às alterações no método de lavra na mina de Coleman, em Sudbury, que possui alto teor de cobre. Essa redução foi compensada pelo maior consumo de feed de terceiros. No terceiro trimestre deste ano será realizada a manutenção anual planejada das minas e da usina de Sudbury.