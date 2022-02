Vale: produção de carvão sobe 129,2% no 4º trimestre, para 2,819 Mi/t

Da Redação

A produção de carvão da Vale no quarto trimestre somou 2,819 milhão de toneladas, forte alta de 129,2% em relação ao volume do mesmo trimestre de 2020 e avanço de 12,9% frente aos três meses imediatamente anteriores. No acumulado de 2021, a produção de carvão da mineradora foi de 8,497 milhões de toneladas, alta de 44,6% ante 2020.

Já as vendas de carvão somaram 2,650 milhões de toneladas de outubro a dezembro de 2021, alta de 72,8% na comparação ao mesmo período do ano anterior e aumento de 0,4% frente ao terceiro trimestre. No acumulado do ano, o volume de carvão vendido pela Vale somou 7,849 milhões de toneladas, um incremento de 33,8% ante 2020.

No relatório divulgado na noite desta quinta-feira, 10,, a Vale informa que o negócio continuou a ter um desempenho sólido devido ao aumento da produtividade de uma planta remodelada. Já as vendas de carvão metalúrgico foram impactadas por um descarrilamento, que interrompeu o fluxo de trens por 4 dias em novembro, atrasando alguns embarques que serão reconhecidos no primeiro trimestre de 2022.

No fim de dezembro do ano passado, a Vale anunciou ao mercado a venda de seus ativos de carvão. A empresa celebrou um acordo com a Vulcan para vender a mina de carvão Moatize e o Corredor Logístico Nacala pelo total de US$ 270 milhões, composto por US$ 80 milhões na conclusão da transação e US$ 190 milhões do negócio existente até a conclusão.