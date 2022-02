Vale, Petrobras e bancos puxam interesse de investidores

Da Redação

Mercados por todo o mundo estão enfrentando a inflação, o que significa que os bancos centrais estão em processo de aperto monetário para tentar contê-la. Quando os juros sobem, os investidores tendem a sair das chamadas ações de crescimento (com forte potencial imediato de alta) e buscar os papéis de valor (com preços hoje abaixo do que o próprio mercado considera justo, dada a perspectiva de lucro). A boa notícia, na avaliação de André Rosenblit, diretor da Santander Corretora, é que o Ibovespa está cheio de empresas de valor.

continua após publicidade .

"(Os estrangeiros) olham a América do Sul, principalmente o Brasil, como o maior polo de commodities do mundo", afirma. "Vale, Petrobras e bancos em geral estão sendo muito demandados pelo estrangeiro", acrescenta ele, que entende que as empresas de commodities e de serviços financeiros estão sendo vistas como empresas de valor. E, juntas, elas representam 60% do Ibovespa.

O Brasil viu sua presença no portfólio de fundos direcionados à região diminuir de aproximadamente 30% para algo perto de 10%, segundo Victor Natal, estrategista de ações do Itaú BBA. No entanto, algumas mudanças recentes de fluxo foram notadas.

continua após publicidade .

"A China vinha em uma tendência crescente até 2020 e, em 2021, deu uma caída. Isso demonstra as preocupações mais recentes com a economia chinesa", avalia Natal. "Outro emergente também vem passando por um momento de volatilidade, que é a Rússia, com esse conflito com a Ucrânia", acrescenta.

Janeiro é um mês costumeiramente mais líquido para mercados emergentes, com o estrangeiro aproveitando para fazer novas rodadas de investimento, segundo Rosenblit.

Mas ele não acredita que isso deve se manter a ponto de, no fim do ano, o acumulado superar o saldo positivo de 2021. "Acho que talvez janeiro seja o melhor mês do ano. Diria que o número fique entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões positivo (no total de 2022)." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.