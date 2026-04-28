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Vale: lucro líquido atribuível do 1tri26 é de US$ 1,893 bi, avanço de 36% ante 1tri25

Escrito por Juliana Garçon e Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 19:53:00 Editado em 28.04.2026, 20:01:13
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A Vale apresentou lucro líquido atribuível aos acionistas de US$ 1,893 bilhão no primeiro trimestre deste ano, avanço de 36% ante igual período de 2025. Na comparação trimestral, a companhia reverteu um prejuízo de US$ 3,844 bilhões.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) proforma ficou em US$ 3,895 bilhões, com avanço de 21% ante igual período de 2025 e queda de 19% na comparação trimestral.

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A companhia avalia que a evolução do lucro líquido proforma, também em US$ 1,893 bilhão, com alta anual de 29%, é explicada explicado principalmente por um aumento de US$ 683 milhões no Ebitda proforma e pela ausência de US$ 135 milhões em efeitos tributários relacionados ao desinvestimento de ativos de energia no primeiro trimestre de 2025.

"Esses efeitos positivos foram parcialmente compensados por uma variação negativa de US$ 314 milhões na marcação a mercado de debêntures participativas e derivativos e maior depreciação, amortização e exaustão, explicada por maiores vendas no primeiro trimestre", afirma a companhia.

A receita líquida no primeiro trimestre de 2026 somou US$ 9,258 bilhões, alta de de 14% ante igual período de 2025 e queda de 16% na comparação trimestral.

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