Vale informa que empregados da mina no Canadá foram resgatados e passam bem

Da Redação

A Vale informa que os 39 empregados da mina subterrânea de Totten, em Sudbury, Ontário, no Canadá, foram resgatados, já estão em superfície e passam bem. "Gostaria de parabenizar nossa equipe de resgate", disse o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, de Sudbury, após encontro com empregados e equipe de resgate. O executivo diz que será iniciada uma investigação, para, segundo a nota, "que a empresa possa aprender com o incidente e tomar medidas para garantir que isso nunca aconteça novamente." A Vale explica que os empregados estavam na mina para o turno de domingo, 26. quando danos ao eixo tornaram o sistema de transporte usual (espécie de elevador) inoperante. A saída dos empregados ocorreu por sistema de escada de saída secundária.