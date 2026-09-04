Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Vagas nos EUA caem no setor de tecnologia da informação em meio a galope da IA e sobem em saúde

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O relatório de emprego nos Estados Unidos mostrou que a pujança das vagas criadas em agosto não foi acompanhada em setores como o de tecnologia da informação em meio ao avanço de ferramentas de Inteligência Artificial. Mas com as políticas de estímulo do setor industrial norte-americano, a manufatura teve abertura líquida de postos, e com o envelhecimento da população, áreas de saúde e de cuidados domiciliares continuam oferecendo oportunidades.

O emprego no setor de informação caiu 23.000 em agosto, após perdas que haviam sido, em média, de 8.000 por mês nos 12 meses anteriores, informou o Departamento do Trabalho do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em agosto, ocorreram perdas de empregos em provedores de infraestrutura de computação, processamento de dados, hospedagem na web e serviços relacionados (-8.000), nas indústrias editoriais (-7.000) e em radiodifusão e provedores de conteúdo (-5.000).

Em fala recente, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que investimentos ligados à construção de infraestrutura e à expansão de aplicações de inteligência artificial (IA) devem se traduzir em ganhos de produtividade e, com o tempo, ter caráter desinflacionário.

No setor de manufatura, ocorreu o oposto. Houve acréscimo de 16.000 postos em agosto. O emprego na fabricação de máquinas (+6.000) e em produção de metal fabricado (+6.000) continuou em alta em agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na área de saúde, o emprego continuou em tendência de alta em agosto (+13.000), porém em ritmo mais lento do que o ganho médio mensal nos 12 meses anteriores (+32.000). No mês, os serviços de assistência domiciliar (+11.000) e os hospitais (+8.000) adicionaram empregos, informou o Departamento.

As vagas criadas em agosto em termos líquidos foram de 162 mil, muito acima do previsto.

O emprego em serviços de alimentação e estabelecimentos de bebidas aumentou em 59.000 em agosto, bem acima do ganho médio mensal de 12.000 nos 12 meses anteriores. Com a retomada do período escolar no Hemisfério Norte, a educação em governo local adicionou 42.000 empregos em agosto, compensando em grande parte uma queda no mês anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/PAYROLL/AGOSTO/SETORES
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV