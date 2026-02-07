Leia a última edição
Economia

ECONOMIA

Usuários relatam problemas com o Pix neste sábado

Escrito por Por Redação da Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em 07.02.2026, 16:42:00 Editado em 07.02.2026, 16:53:54
Internautas relatam neste sábado, 7, intercorrências em relação

ao uso do Pix. O site Downdetector reportou um pico de buscas entre meio-dia e

13h30. O assunto é um dos mais comentados no X.

Por volta das 16h, contudo, já houve relatos de normalização dos serviços.

Aplicativos de bancos como o Bradesco, a Caixa Econômica Federal e o Nubank

apresentavam normalidade.

Procurada, a assessoria do Banco Central, disse apenas que todos os sistemas do BC

estavam operando normalmente.

