Usuários relatam problemas com o Pix neste sábado
Escrito por Por Redação da Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em 07.02.2026, 16:42:00 Editado em 07.02.2026, 16:53:54
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Internautas relatam neste sábado, 7, intercorrências em relação
ao uso do Pix. O site Downdetector reportou um pico de buscas entre meio-dia e
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
13h30. O assunto é um dos mais comentados no X.
Por volta das 16h, contudo, já houve relatos de normalização dos serviços.
Aplicativos de bancos como o Bradesco, a Caixa Econômica Federal e o Nubank
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
apresentavam normalidade.
Procurada, a assessoria do Banco Central, disse apenas que todos os sistemas do BC
estavam operando normalmente.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Últimas em Economia
publicidade
Mais lidas no TNOnline
publicidade