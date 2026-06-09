Uso da IA permite reforçar relação com clientes, aponta presidente do BB

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, destacou nesta terça-feira, 9, que o uso de inteligência artificial (IA) para aumentar a precisão no acompanhamento do negócio tem sido um dos principais ganhos da transformação em curso com a adoção da tecnologia. Por outro lado, afirmou que o principal desafio para CEOs no cenário atual é fazer com que as pessoas consigam acompanhar a velocidade do avanço da inteligência artificial.

"As pessoas precisam ter oportunidade de acompanhar o avanço da IA na velocidade que ela avança", disse durante o Web Summit Rio, conferência internacional de tecnologia e inovação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No painel que discutiu como o setor financeiro virou um dos principais campos de teste para a adoção de IA corporativa, Medeiros afirmou que, apesar da pressão por eficiência, personalização e modernização, a tecnologia pode liberar tempo para o que considera essencial: o relacionamento com o cliente.

"A gente passou por um processo em que a valorização do relacionamento era algo fundamental, depois veio a internet, o avanço da tecnologia, e nós deslocamos as pessoas para operações e atividades muito operacionais, e agora, com a IA, a gente volta a se relacionar com o cliente", destacou.

Também no debate, o CEO da IBM Brasil, Marcelo Braga, disse que o desafio das empresas que estão integrando modelos de IA às operações é escalar os ganhos de forma ética e sob controle.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A gente vê, claramente, que o ganho é exponencial, diferentemente de outras tecnologias, que são lineares. Quando se trata de exponencialidade, a gente tem que ter um contexto de orquestração de governança e de uso ético da IA como um todo", afirmou.