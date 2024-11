Usiminas reverte prejuízo e registra lucro líquido de R$ 185 milhões no 3º trimestre

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)

A Usiminas registrou lucro líquido de R$ 185 milhões no terceiro trimestre de 2024, revertendo assim o prejuízo de R$ 166 milhões reportado no mesmo período de 2023.

A companhia também reverteu o Ebitda ajustado, com uma cifra de R$ 426 milhões. No terceiro trimestre do ano passado, o indicador ficou negativo em R$ 20 milhões. A margem Ebitda ajustada foi de 6%, aumento anual de 6,5 pontos porcentuais.

A receita líquida, por sua vez, cresceu 2% ano contra ano, atingindo R$ 6,817 bilhões. Segundo a companhia, o resultado reflete o aumento da receita líquida na unidade de siderurgia, que cresceu 8% no trimestre, com destaque para o avanço de 10% das vendas no mercado doméstico.

O resultado financeiro da companhia ficou em R$ 55,8 milhões negativos no terceiro trimestre. No mesmo período do ano passado, a cifra somou R$ 97,8 milhões positivos.

O capex da Usiminas somou R$ 202 milhões no entre julho e setembro, o que representa recuo anual de 77% e trimestral de 13%.