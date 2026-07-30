Usiminas registra lucro líquido de R$ 428 milhões no 2º trimestre, alta de 236% em um ano

A Usiminas apresentou lucro líquido de R$ 428 milhões no segundo trimestre de 2026, uma alta de 236% em comparação com igual período de 2025. A companhia afirma que a melhora gradual da rentabilidade ao longo dos últimos trimestres reflete avanços implementados na operação industrial, a gestão rigorosa de custos, a busca permanente por maior produtividade e a estratégia comercial voltada à agregação de valor e à diversificação de mercados.

No Ebitda ajustado, a empresa atingiu R$ 761 milhões no trimestre, com alta de 86% sobre o registrado um ano antes. Já a receita líquida foi de R$ 6,131 bilhões, com queda de 7%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A companhia destaca que houve aumento de 4,4% em relação ao primeiro trimestre na receita, que reflete o aumento nas unidades de siderurgia e de mineração.

Na siderurgia, a receita líquida avançou 2,7% frente ao primeiro trimestre, resultado do aumento de 4,6% na Receita Líquida por tonelada, gerado por melhores preços e mix no trimestre, sendo parcialmente compensado pelos menores volumes vendidos.

Na Mineração, a receita líquida avançou 11% em comparação ao trimestre anterior, reflexo do aumento de 26,9% nos volumes vendidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o próximo trimestre, a expectativa da companhia é de estabilidade nos resultados operacionais da siderurgia (excluindo-se os efeitos extraordinários do trimestre passado), e de queda na Mineração.

"Espera-se um aumento das vendas de aço no Mercado Interno em comparação ao segundo trimestre de 2026, mantendo-se um mix de produtos semelhante ao observado no trimestre anterior, além de elevação de preços junto a clientes industriais. Por outro lado, esperamos uma elevação dos custos de vendas, principalmente daqueles associados ao carvão, coque e placas, compensados parcialmente pela maior eficiência operacional", escreve a empresa.

Estima-se ainda uma redução no volume de vendas de minério de ferro, ao mesmo tempo em que devem permanecer elevados os custos logísticos, especialmente os relacionados ao frete marítimo. "Em particular, o frete da rota C3 atualmente representa cerca de 33% do preço de referência global do minério de ferro, nível aproximadamente 10 pontos percentuais superior à média histórica recente", diz a carta de administração da companhia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Usiminas encerrou o trimestre com um Fluxo de Caixa Operacional Líquido positivo de R$ 358 milhões, principalmente pela geração de Ebitda. No trimestre, o capex totalizou R$ 323 milhões, 13,4% superior ao do trimestre anterior e 3% inferior ao de um ano antes, com destaque para a finalização do projeto de aumento da capacidade de injeção de PCI, garantindo maior eficiência operacional e economia de combustível. O fluxo de caixa livre (FCF) da companhia no período foi positivo em R$ 35 milhões.

Por fim, a Usiminas encerrou o trimestre com caixa líquido (caixa e aplicações superiores à dívida bruta) de R$ 499 milhões, ante R$ 391 milhões no trimestre anterior, um aumento de 27,8%. O indicador de alavancagem de dívida líquida sobre Ebitda encerrou período em -0,22 vez.