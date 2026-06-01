Universal Music rejeita proposta de compra da Pershing Square

A Universal Music Group (UMG) informou que seu Conselho de Administração rejeitou por unanimidade a proposta não solicitada e não vinculante apresentada pela Pershing Square Capital Management, gestora de Bill Ackman, para adquirir a companhia. Segundo a empresa, a oferta "não atende aos melhores interesses" da UMG e de seus acionistas, artistas, compositores, funcionários e demais partes interessadas.

A proposta, anunciada em abril, avaliava a maior gravadora do mundo em cerca de US$ 65 bilhões.

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Em comunicado divulgado na sexta-feira, a UMG afirmou que, após uma análise detalhada com o auxílio de assessores financeiros e jurídicos externos, concluiu que a oferta "subavalia fundamental e materialmente" a companhia e não proporciona uma criação de valor superior aos acionistas.

O Conselho também afirmou ter ouvido diversos investidores e outras partes interessadas e disse acreditar haver um "forte consenso" em apoio à decisão de rejeitar a proposta.

A Pershing Square havia proposto uma operação em dinheiro e ações equivalente a cerca de 30,40 euros por ação, com a combinação da UMG à Pershing Square SPARC Holdings e posterior listagem da nova empresa na Bolsa de Nova York.

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*Com informações da Dow Jones Newswires