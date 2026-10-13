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UnitedHealth supera expectativa de lucro e eleva projeção anual

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A UnitedHealth divulgou resultados acima do esperado por analistas e voltou a elevar sua projeção para o ano, dando sequência ao processo de recuperação financeira da companhia.

A atualização ocorre pouco mais de um ano após o CEO Stephen Hemsley retornar ao comando, prometendo mudanças profundas depois de uma crise que reduziu o valor de mercado da empresa em centenas de bilhões de dólares.

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No terceiro trimestre de 2026, a UnitedHealth registrou lucro líquido de US$ 4,11 bilhões, ou US$ 4,56 por ação, ante US$ 2,35 bilhões, ou US$ 2,59 por ação, no mesmo período do ano passado.

A companhia, controladora da maior seguradora de saúde dos EUA e de uma ampla rede de ativos no setor, elevou a projeção de lucro ajustado por ação para o ano inteiro para pelo menos US$ 20,50. No trimestre anterior, estimava uma faixa entre US$ 19,50 e US$ 20. Analistas consultados pela FactSet projetavam US$ 19,80.

O lucro ajustado no terceiro trimestre foi de US$ 4,69 por ação, acima do consenso da FactSet, de US$ 4,14. A receita somou US$ 112,69 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 113,16 bilhões de um ano antes.

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Sob Hemsley - ex-CEO de longa data que voltou ao cargo após um período atuando apenas como chairman -, a UnitedHealth tem buscado enxugar operações menos rentáveis, reduzindo a presença de sua unidade de grupos médicos e diminuindo a oferta de planos Medicare. O número total de beneficiários em seus planos de saúde caiu para 48,3 milhões, ante 50,1 milhões há um ano.

A UnitedHealthcare, braço de seguros, informou índice de sinistralidade médica de 88,4% - métrica acompanhada de perto por indicar a fatia dos prêmios destinada a despesas médicas. O consenso da FactSet apontava 89,7%.

Já a Optum Health, principal unidade de prestação de serviços e que esteve no centro das dificuldades financeiras do grupo no ano passado, registrou lucro operacional de cerca de US$ 735 milhões, ante US$ 41 milhões um ano antes. A empresa atribuiu o avanço a "maior disciplina operacional e gestão de custos médicos". A receita da Optum Health recuou, à medida que a unidade passou a atender menos pacientes em mercados nos quais sua presença era mais limitada.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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UNITEDHEALTH/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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