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United Airlines teve lucro de US$ 1,03 bilhão no terceiro trimestre de 2026

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A United Airlines teve lucro de US$ 1,03 bilhão no terceiro trimestre de 2026, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 20. Ajustado por ação, o lucro foi de US$ 2,54, ligeiramente abaixo dos US$ 2,57 esperados por analistas da FactSet.

A receita operacional da companhia aérea aumentou 17,4% em relação a um ano antes, para US$ 17,88 bilhões, ante US$ 15,23 bilhões no ano anterior. A FactSet estimava US$ 17,89 bilhões.

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A companhia informou que pagou um preço médio de US$ 3,90 por galão no terceiro trimestre. O aumento reduz os lucros apesar da forte demanda e eleva as tarifas aéreas.

A receita unitária de passageiros no mercado doméstico subiu 14,5% em relação ao ano anterior, enquanto a receita unitária internacional avançou 17,4%. "Os passageiros continuam reservando viagens", disse a United, com o número de passageiros mais de 2% acima.

Por volta das 17h31 (de Brasília), as ações da United Airlines cediam 1,8% no after hours em Nova York.

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UNITED AIRLINES/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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