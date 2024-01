United Airlines diz ter encontrado problemas com parafusos em inspeção de Boeing 737 Max 9

A United Airlines confirmou ao

(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que identificou problemas na instalação de portas tampões em aeronaves Boeing 737 Max 9 durante inspeções preliminares realizadas desde o último sábado, 6. Segundo comunicado, as falhas incluem "parafusos que demandam aperto adicional". A aérea acrescentou que cancelou 200 voos que utilizariam aviões desse modelo e que trabalha para retomar as operações nos próximos dias. Os jatos estão temporariamente impedidos de voar por determinação da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos EUA após uma explosão no ar forçar um pouso de emergência da Alaska Airlines na última sexta-feira, 5. Em meio à notícia, a ação da Boeing recuava 0,11% no after hours da Bolsa de Nova York por volta das 19h (de Brasília), depois de ter tombado 8,03% no pregão regular. United Airlines caía 0,37%.