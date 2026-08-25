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United Airlines anuncia expansão internacional recorde com 10 novos destinos a partir de 2027

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A United Airlines anunciou nesta terça-feira (25) a maior expansão internacional de sua história, com a inclusão de 10 novos destinos a partir de 2027. A iniciativa amplia a presença da companhia em rotas transatlânticas e transpacíficas.

Segundo comunicado, os novos destinos com voos diretos serão Okinawa (Japão), Toulouse, Luxemburgo, Marselha (França), Ibiza e Valência (Espanha), Terceira (Portugal), Liubliana (Eslovênia), Olbia, na Sardenha, e Catânia, na Sicília (Itália).

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A empresa também anunciou três novas rotas internacionais, com voos de Los Angeles para Osaka, de Washington, D.C. para Milão e de Denver para Paris. Além disso, informou que planeja retomar os voos entre São Francisco e Tel-Aviv.

O anúncio foi feito em evento no aeroporto de Newark, em Nova Jersey (EUA), onde a United apresentou o A321XLR, novo avião de longo alcance que passará a integrar a frota internacional e deve operar parte das novas ligações. Segundo a companhia, a aeronave terá assentos totalmente reclináveis na classe United Polaris e opções Economy Plus com mais espaço.

A United afirmou ainda que adicionou quase 60 destinos internacionais na última década e que, desde 2017, incorporou 58 destinos ao seu mapa de rotas. A empresa diz que atualmente voa para mais de 160 destinos internacionais.

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