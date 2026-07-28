Unilever eleva projeções após volume de vendas atingir maior nível em mais de 16 anos

A Unilever elevou suas projeções para o ano após registrar, no segundo trimestre, o maior crescimento de volume de vendas em mais de 16 anos.

O crescimento orgânico das vendas do grupo de bens de consumo acelerou para 5,8% no período, impulsionado por alta de 5,5% nos volumes e avanço de 0,2% nos preços, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 28. O desempenho ficou bem acima das estimativas compiladas pela própria empresa e do crescimento de 3,1% observado no mesmo trimestre de 2025.

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O crescimento orgânico de volumes foi o mais forte desde o primeiro trimestre de 2010, quando avançou 7,6%.

No segmento de beleza e bem-estar, que reúne marcas como Dove e Vaseline, as vendas orgânicas subiram 8,1%. Já a divisão de cuidados com o lar, que inclui a Cif, registrou alta de 9,1%. Em ambos os casos, o avanço foi puxado pelo maior volume vendido.

O crescimento de volumes, considerado um termômetro da capacidade das marcas de resistir à migração de consumidores com orçamento apertado para produtos mais baratos e marcas próprias, está no centro das atenções do setor neste momento.

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Os volumes da Unilever, sediada em Londres, aceleraram em todas as categorias no segundo trimestre, com exceção de alimentos, em que o crescimento orgânico das vendas foi de 0,2%. O resultado vem às vésperas da separação do negócio.

"Este foi um trimestre muito bom para a Unilever, com até a parte que não foi bem (alimentos na Europa) reforçando a decisão da administração de se desfazer desse negócio", afirmou o analista James Edwardes Jones, do RBC Capital Markets, em nota.

Após uma lenta redução da exposição ao setor de alimentos na última década, a Unilever está deixando a área ao combinar esse negócio com a fabricante americana de especiarias e temperos McCormick. Antes, a empresa vendeu suas marcas de margarinas e cremes vegetais para a KKR e, depois, separou a divisão de sorvetes, reunida na Magnum Ice Cream.

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A combinação proposta do negócio de alimentos da Unilever com a McCormick deve ser concluída em 2027 e criar uma empresa avaliada em mais de US$ 65 bilhões, incluindo dívida. O acordo com a McCormick, sediada nos EUA, faz parte de uma mudança mais ampla de estratégia da Unilever para concentrar-se em beleza, cuidados pessoais e produtos para o lar.

Como parte do plano, a McCormick pretende atender à forte base de investidores europeus da Unilever por meio de uma listagem em Londres, que, segundo a empresa americana, deve facilitar fluxos de capital e reforçar a liquidez para os acionistas. A companhia planeja ter sede internacional e manter presença na Holanda, onde a Unilever tem raízes profundas.

A Unilever também elevou seu guidance para o ano. A empresa disse que agora espera crescimento orgânico de vendas dentro de sua projeção plurianual de 4% a 6%, após antes indicar que ficaria na parte inferior do intervalo.

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A Unilever afirmou ainda que passou a projetar crescimento orgânico de volume em torno de 3% em 2026, ante a estimativa anterior de pelo menos 2%. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.