Unidade da Evergrande diz que pode receber proposta de aquisição

A unidade de gestão de propriedades da Evergrande, a Evergrande Property Services, disse nesta segunda-feira, 4, que poderia se tornar alvo de uma proposta de aquisição, em um acordo que poderia fornecer à sua controladora uma necessária injeção de recursos.

As ações da Evergrande Property e da Evergrande, listadas na Bolsa de Hong Kong, tiveram a negociação suspensa nesta segunda. A subsidiária informou que a suspensão se devia à iminência de um anúncio ligado a "informações privilegiadas e a uma possível oferta pelas ações da companhia".

Uma administradora rival, a Hopson Development Holding, disse também nesta segunda que suas ações teriam a negociação também suspensa antes do anúncio de uma transação envolvendo uma companhia listada em Hong Kong, que não teve o nome revelado.

A Evergrande tem deixado de pagar seus credores internacionais. A empresa está tentando levantar recursos com a venda de ativos que não fazem parte de seu negócio principal, o que inclui fatias em seus braços de gestão de propriedades e de veículos elétricos, além de um prédio de escritórios em Hong Kong. Na última semana, a Evergrande concordou em vender uma parte de sua participação em um banco comercial.

O setor de gestão de propriedades teve um salto recente na China, e muitas das grandes incorporadoras do país obtiveram listagens separadas em bolsas para estes negócios, que administram condomínios de apartamentos e oferecem aos moradores serviços como creches, mercearias e reparos.

A subsidiária da Evergrande, que listou ações em Hong Kong em dezembro de 2020, tem valor de mercado de US$ 7,1 bilhões, de acordo com a FactSet. Em maio, a Evergrande detinha 61% do capital da empresa, segundo documentos públicos.

A Evergrande não respondeu a pedidos de comentário. Contatos com os escritórios da Hopson em Hong Kong e na China continental não tiveram retorno. A China continental está em feriado após o Dia Nacional, em 1º de outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.