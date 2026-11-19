O UniCredit chegou a um acordo com o governo alemão para resolver pontos centrais da aquisição do Commerzbank, abrindo caminho para assumir o controle da segunda maior instituição bancária listada em bolsa na Alemanha.

Para atender às exigências de Berlim, o banco italiano concordou em manter a sede do Commerzbank em Frankfurt, onde a instituição continuará listada na Bolsa. A informação consta de uma carta enviada pelo presidente-executivo do UniCredit, Andrea Orcel, ao ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil.

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Em contrapartida, o governo alemão desistiu de indicar diretamente representantes para o conselho de supervisão do Commerzbank. O UniCredit afirmou ter obtido aval de Berlim para indicar dois candidatos independentes ao conselho.

Em comunicado, Orcel disse que o apoio alemão a uma "transição rápida"! ajudará a dar "clareza e impulso à próxima etapa, em benefício dos clientes e funcionários do Commerzbank". "Esperamos dar continuidade a esse diálogo construtivo com o ministro e as demais partes envolvidas, enquanto resolvemos as questões pendentes e concretizamos o potencial significativo do Commerzbank como parte do grupo UniCredit", acrescentou.

O Commerzbank afirmou que recebe com satisfação os compromissos anunciados pelo UniCredit. "As principais decisões continuarão a ser tomadas na Alemanha. Os direitos dos funcionários e os acordos vigentes também são expressamente reconhecidos", disse o banco alemão, que pretende trabalhar com o UniCredit para aproveitar os pontos fortes das duas instituições.

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O UniCredit começou a comprar ações do Commerzbank em setembro de 2024 e, desde então, elevou sua participação para pouco menos de 50%.

O Commerzbank está avaliado em cerca de 41 bilhões de euros. Se concluída, a aquisição será a maior operação bancária da Europa desde a crise financeira de 2008 e 2009.

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, aprovou a operação no início desta semana e afirmou que ela não deve gerar preocupações concorrenciais no bloco. O Banco Central Europeu (BCE) deu seu aval em outubro.

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O UniCredit aguarda agora as aprovações regulatórias finais, que espera receber até o fim de novembro, para assumir o controle do Commerzbank. Na semana passada, o banco italiano afirmou que espera definir novos acordos de governança e começar a implementar sua estratégia para a instituição alemã no primeiro trimestre de 2027. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado