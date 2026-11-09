UniCredit eleva projeções de lucro após desempenho melhor que o esperado no 3º trimestre

O UniCredit elevou suas metas de lucro e apresentou um resultado mais forte no terceiro trimestre, em meio à reta final do processo para assumir o controle do Commerzbank, na Alemanha.

O banco italiano informou nesta segunda-feira (9) que agora projeta lucro líquido bem acima de 11,5 bilhões de euros em 2026, antes de encargos extraordinários, ante a estimativa anterior de bem acima de 11,0 bilhões de euros. O UniCredit manteve as demais metas: lucro líquido bem acima de 13 bilhões de euros em 2028 e acima de 15 bilhões de euros em 2030.

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No terceiro trimestre, o lucro líquido subiu para 3,26 bilhões de euros, ante 2,63 bilhões de euros no mesmo período do ano passado. A receita avançou 12%, para 6,90 bilhões de euros, impulsionada pelo aumento tanto da margem financeira quanto das tarifas e comissões.

O desempenho veio acima das expectativas do mercado: o consenso compilado pela empresa apontava lucro líquido de 2,78 bilhões de euros e receita de 6,48 bilhões de euros.

O UniCredit também mais que dobrou o dividendo intermediário, para 3,00 euros por ação, frente a 1,43 euros um ano antes.

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A instituição se aproxima do controle do Commerzbank após obter no mês passado a aprovação do Banco Central Europeu para a aquisição. O banco espera receber ainda neste mês as aprovações regulatórias restantes para concluir a operação. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.