O comércio marítimo mundial deve ficar estagnado em 2026, pressionado por conflitos geopolíticos e interrupções dos estreitos de Ormuz e do Mar Vermelho, do Mar Negro e do Canal do Panamá - que são quatro rotas estratégicas -, de acordo com novo relatório divulgado nesta quinta-feira pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad). A projeção é de recuperação de 3,2% em 2027.

Em 2025, o volume transportado por via marítima chegou a 12,3 bilhões de toneladas, mas cresceu 1,9% - metade do ritmo registrado em 2024. Mais de 80% das mercadorias negociadas no mundo, incluindo alimentos e combustíveis, são transportadas pelo mar.

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A agência alerta que os desvios para evitar áreas de risco mantêm as cargas em movimento, mas aumentam distâncias, tempo e custos. Embora o volume do comércio marítimo não deva crescer neste ano, a distância percorrida pelos navios deve avançar 1,5%.

A interrupção no Estreito de Ormuz, ligada à guerra entre Irã e Estados Unidos, quase paralisou o fluxo de petróleo e gás pela passagem, segundo a Unctad. O prêmio de risco de guerra para um petroleiro de US$ 100 milhões teria saltado de cerca de US$ 200 mil para US$ 1 milhão por viagem em poucos dias. Armadores também passaram a cobrar taxas emergenciais de risco e sobretaxas de combustível.

Os custos adicionais tendem a pesar mais sobre países com menor capacidade de absorver choques, como pequenos Estados insulares e países menos desenvolvidos, que dependem de várias conexões marítimas para importar. Se o choque de combustível persistir até 2027, os custos de transporte poderão contribuir para que a alta dos preços ao consumidor nos países menos desenvolvidos se aproxime do dobro da média global, de acordo com a agência.

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Entre os avanços, as rotas de contêineres entre países do Sul Global cresceram 12,1% no ano passado e responderam por quase um terço da expansão desse tipo de transporte logístico. Para reduzir vulnerabilidades, a Unctad recomenda estoques compartilhados de alimentos e combustíveis, além de rotas comerciais e procedimentos aduaneiros alternativos previamente acordados.