Unânime, Fed eleva juros dos EUA pela 1ª vez desde 2023 diante de inflação ainda 'elevada'

Escrito por Darlan de Azevedo, Francine De Lorenzo, Laís Adriana, Pedro Lima e Thais Porsch (via Agência Estado)

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) decidiu por unanimidade, em votação por 12 a 0, elevar em 25 pontos-base a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos), para a faixa de 3,75% a 4,00% ao ano. Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 16, a medida busca apoiar o duplo mandato do BC dos EUA, enquanto a instituição mantém a política de reservas amplas no sistema bancário.

Na avaliação do FOMC, a atividade econômica segue em expansão em ritmo sólido, apesar de a incerteza permanecer elevada, em parte devido a acontecimentos geopolíticos. Os gastos domésticos têm mostrado resiliência, enquanto o crescimento da produtividade está forte e o investimento de capital, robusto.

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O colegiado afirmou ainda que a criação de empregos tem acompanhado o crescimento da força de trabalho e que a taxa de desemprego apresentou pouca variação. Ao mesmo tempo, destacou que a inflação permanece elevada.

"A ação de política monetária de hoje apoiará um retorno mais oportuno à meta de 2% do Comitê", afirmou o Fed, acrescentando que "entregará estabilidade de preços". Essa é a primeira alta nos juros desde julho de 2023.

O comunicado do Fed manteve formato mais enxuto, adotado pelo presidente da autoridade monetária, Kevin Warsh, desde que assumiu o posto.

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Outras decisões

O FOMC do Federal Reserve também elevou em 25 pontos-base a taxa sobre compulsórios, a 3,90%, e a taxa de desconto, a 4,00%, em decisão anunciada nesta quarta-feira.

Segundo o comunicado da instituição, o Fed também determinou que a mesa de operações do Fed de Nova York siga realizando operações compromissadas overnight a 4,00% e operações compromissadas reversas overnight a 3,75%, com limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.

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As medidas fazem parte da implementação da nova faixa-alvo dos Fed Funds.

Além disso, o banco central norte-americano seguirá comprando títulos do Tesouro de curto prazo (bills) e títulos de três anos ou menos, se necessário, para assegurar nível adequado de reservas no sistema financeiro.

O Fed também rolará integralmente os vencimentos de Treasuries e reinvestirá pagamentos de principal de títulos de agências em T-bills.