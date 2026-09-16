Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Unânime, Fed eleva juros dos EUA pela 1ª vez desde 2023 diante de inflação ainda 'elevada'

Escrito por Darlan de Azevedo, Francine De Lorenzo, Laís Adriana, Pedro Lima e Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) decidiu por unanimidade, em votação por 12 a 0, elevar em 25 pontos-base a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos), para a faixa de 3,75% a 4,00% ao ano. Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 16, a medida busca apoiar o duplo mandato do BC dos EUA, enquanto a instituição mantém a política de reservas amplas no sistema bancário.

Na avaliação do FOMC, a atividade econômica segue em expansão em ritmo sólido, apesar de a incerteza permanecer elevada, em parte devido a acontecimentos geopolíticos. Os gastos domésticos têm mostrado resiliência, enquanto o crescimento da produtividade está forte e o investimento de capital, robusto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O colegiado afirmou ainda que a criação de empregos tem acompanhado o crescimento da força de trabalho e que a taxa de desemprego apresentou pouca variação. Ao mesmo tempo, destacou que a inflação permanece elevada.

"A ação de política monetária de hoje apoiará um retorno mais oportuno à meta de 2% do Comitê", afirmou o Fed, acrescentando que "entregará estabilidade de preços". Essa é a primeira alta nos juros desde julho de 2023.

O comunicado do Fed manteve formato mais enxuto, adotado pelo presidente da autoridade monetária, Kevin Warsh, desde que assumiu o posto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outras decisões

O FOMC do Federal Reserve também elevou em 25 pontos-base a taxa sobre compulsórios, a 3,90%, e a taxa de desconto, a 4,00%, em decisão anunciada nesta quarta-feira.

Segundo o comunicado da instituição, o Fed também determinou que a mesa de operações do Fed de Nova York siga realizando operações compromissadas overnight a 4,00% e operações compromissadas reversas overnight a 3,75%, com limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As medidas fazem parte da implementação da nova faixa-alvo dos Fed Funds.

Além disso, o banco central norte-americano seguirá comprando títulos do Tesouro de curto prazo (bills) e títulos de três anos ou menos, se necessário, para assegurar nível adequado de reservas no sistema financeiro.

O Fed também rolará integralmente os vencimentos de Treasuries e reinvestirá pagamentos de principal de títulos de agências em T-bills.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/FED/JUROS/DECISÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV