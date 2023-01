'Uma coisa é o Haddad falar, outra, o Lula fazer', diz Luiz Fernando Figueiredo

José Fucs (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O economista Luiz Fernando Figueiredo mantém a cautela em relação à política fiscal que será implementada pelo governo Lula e ao impacto que ela terá na economia. Apesar de dizer que as medidas anunciadas na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deverão reduzir o déficit primário e desacelerar o crescimento da dívida pública, ele prefere pagar para ver se as promessas de que haverá equilíbrio fiscal a partir de 2024 vão se concretizar. "Uma coisa é o Haddad falar vou trazer a estabilidade fiscal. Outra é ele convencer o presidente e o PT a fazerem isso", afirma. "Só o tempo vai nos dizer o que irá acontecer."

continua após publicidade .

Como o sr. avalia os primeiros movimentos do governo Lula na economia?

O governo começou mal. Antes mesmo de assumir, já trouxe um custo adicional ao País, de cerca de R$ 200 bilhões só em 2023, com a chamada PEC da Transição, aprovada pelo Congresso. É louvável que o governo queira honrar os compromissos de campanha, mas não precisa honrar tudo na data zero. Além disso, depois que o Lula falou sobre um suposto conflito entre estabilidade fiscal e responsabilidade social, logo após as eleições, o custo projetado para a rolagem da dívida pública aumentou de R$ 100 bilhões a R$ 150 bilhões, porque os juros do mercado futuro subiram barbaramente.

continua após publicidade .

Por que a reação dos investidores em relação à PEC da Transição foi tão negativa?

Porque não dá para desassociar equilíbrio fiscal de responsabilidade social. A gente precisa entender que o Brasil tem uma dívida que é mais alta entre os países emergentes e não tem uma situação fiscal que nos permita manter essa dívida em equilíbrio. Para a dívida se estabilizar, a gente precisa ter um superávit primário da ordem de 2% a 2,5% do PIB (Produto Interno Bruto) ao ano. Só que essa PEC gerou um déficit de 1% a 1,5% do PIB, elevando o rombo fiscal em 2023 para mais de 3% do PIB, e nos deixou mais distantes de uma situação de sustentabilidade da dívida.

Até que ponto as medidas fiscais anunciadas por Haddad na semana passada mudaram essa percepção?

continua após publicidade .

Não dá para tomar as medidas anunciadas pelo ministro pelo valor de face, de R$ 242 bilhões. Mas, quando a gente avalia de forma mais realista o impacto fiscal que elas terão, chega num número bem razoável. Na nossa conta, vai dar mais ou menos uns R$ 150 bilhões. Isso deve reduzir o déficit primário neste ano para algo entre -0,5% e -1% do PIB. Não é um bom cenário, mas é um cenário melhor. Falta ainda definir o arcabouço fiscal que deverá substituir o teto dos gastos. O Haddad disse que ele virá em seguida. É o mínimo que se espera para a gente ter um ambiente de estabilidade, para ir para frente e não para trás, viabilizando a agenda social. Agora, a gente ainda precisa ver o que virá, para saber quais serão as regras fiscais que vão nos levar a essa situação de sustentabilidade da dívida.

A questão é que, mesmo com essas medidas, a dívida pública ainda deverá crescer de forma considerável em 2023.

Não há dúvida de que a dívida vai crescer, não só por conta do déficit primário, mas também por causa do juro, que está muito alto, para reduzir a inflação. Ainda assim, deverá subir menos do que se projetava. Antes do anúncio das medidas fiscais, a previsão com a aprovação da PEC era de que a dívida passaria de 74% do PIB para 82/83% do PIB no fim do ano. Agora, a previsão é de que fique perto de 80% do PIB. Ainda será um salto enorme num ano só, sem os gastos extraordinários feitos em 2020, no auge da pandemia, mas um pouco menor do que se imaginava. Não é à toa que, no Brasil, os mercados melhoraram bem desde o anúncio do pacote fiscal.

continua após publicidade .

Nos últimos dias, tanto Haddad quanto a ministra do Planejamento, Simone Tebet, têm reforçado o compromisso de buscar o equilíbrio fiscal. Como o sr. analisa isso?

Se o que eles estão dizendo se transformar em ações concretas, pode haver uma reversão do cenário. Se as promessas de que, a partir de 2024, não teremos mais déficit forem cumpridas, a gente deverá voltar para um cenário de razoabilidade na trajetória das contas públicas. Só que, por enquanto, são só falas. Será que eles vão conseguir convencer o presidente e a área política do governo a seguir por esse caminho? Uma coisa é o Haddad falar "vou trazer a estabilidade fiscal". Outra é ele conseguir convencer o presidente e o PT a fazerem isso. Só o tempo vai nos dizer o que irá de fato acontecer. Agora, o Haddad é muito próximo ao Lula. Isso conta pontos a favor. Outra coisa que conta a favor é a ministra do Planejamento, com quem o Lula tem certo compromisso político, estar junto com o Haddad nesta empreitada.

Neste contexto, qual o impacto que a independência do Banco Central deve ter? Em que medida isso deve mudar o que a gente viu no governo Dilma, quando havia muitos questionamentos sobre uma possível interferência política na gestão dos juros e do câmbio?

A independência do Banco Central acaba se traduzindo num freio para que o ambiente não deteriore mais. Em 2014, eu escrevi um artigo sobre o assunto, no qual eu falava que a autonomia do Banco Central deveria ser chamada de Lei de Responsabilidade Monetária. O Brasil tem uma institucionalidade que outros países que foram para o buraco não têm e isso vai nos ajudar caso a agenda econômica desse governo seja muito ruim. A própria autonomia do Banco Central é um bom exemplo disso.