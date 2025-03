Ultrapar tem lucro líquido de R$ 881 milhões no 4º trimestre, queda de 21% em um ano

O lucro líquido da Ultrapar foi de R$ 881 milhões no quarto trimestre de 2024, uma queda de 21% em relação ao mesmo período de 2023. O Ebitda ajustado ficou em R$ 2,379 bilhões no trimestre, com alta de 4% os últimos três meses do ano anterior. O Ebitda ajustado recorrente, por sua vez, foi de R$ 1,284 bilhão no período, queda de 23% na mesma base de comparação. Já a receita líquida somou R$ 35,401 bilhões, com alta de 6%.

A companhia explica que a receita líquida foi decorrente principalmente do maior faturamento da Ipiranga e da Ultragaz. No ano, o indicador chegou a R$ 133,5 bilhões, com aumento de 6% em relação a 2023.

Na linha do Ebitda ajustado recorrente, a empresa destaca que o resultado foi devido principalmente ao menor Ebitda da Ipiranga e do efeito da equivalência patrimonial da Hidrovias. Em 2024, o Ebitda Ajustado recorrente totalizou R$ 5,377 bilhões, 4% inferior ao de 2023. O mesmo indicador no parâmetro não recorrente foi de R$ 6,610 bilhões em 2024, alta de 4% sobre 2023.

A Ultrapar apresentou despesa financeira líquida de R$ 335 milhões no trimestre, uma piora de R$ 165 milhões frente ao mesmo período ano passado. A empresa diz que isso foi reflexo, principalmente, do efeito pontual negativo de R$ 131 milhões de marcação a mercado no período.

Em 2024, a despesa financeira líquida foi de R$ 932 milhões, melhora de R$ 67 milhões em relação a 2023, apesar do efeito pontual negativo de R$ 142 milhões no ano, em função do menor CDI e da menor dívida líquida média.

Já a queda de 21% no lucro líquido no quarto trimestre, explica a Ultrapar, foi fruto da maior despesa financeira líquida e da reversão de R$ 124 milhões de imposto de renda diferido do KMV (programa de fidelidade dos postos Ipiranga), pela menor expectativa de utilização nos próximos 5 anos.

"Estes efeitos foram parcialmente compensados pelos créditos fiscais extraordinários registrados no quarto trimestre", diz a empresa. Em 2024, o lucro líquido totalizou R$ 2,526 bilhões, estável em relação a 2023.