Ultrapar: lucro líquido é de R$ 836,4 mi no 4º trimestre, alta de 114%

A Ultrapar registrou lucro líquido de R$ 836,4 milhões no quarto trimestre de 2022, alta de 114% em relação ao mesmo período do ano passado, quando ficou em R$ 390 milhões. Também há crescimento em relação ao trimestre anterior, de 913%.

Segundo a empresa, o resultado é decorrente principalmente do efeito de créditos fiscais extraordinários na Ipiranga e na Ultragaz e da menor despesa financeira líquida, apesar do menor Ebitda recorrente.

Em 2022, o lucro líquido totalizou R$ 1.840 milhões, crescimento de 108% em relação a 2021, informa o relatório financeiro da UItrapar, divulgado nesta quarta-feira.

O Ebitda ajustado atingiu R$ 1,833 bilhão no 4º trimestre, uma alta de 54% na comparação com o mesmo período de 2021 e de 119% em relação ao terceiro trimestre deste ano.

A receita líquida da Ultrapar no quarto trimestre do ano passado ficou em R$ 35,957 bilhões, alta de 4% ante o mesmo período de 2021. O resultado, segundo a Ultrafarma, se deu em função do maior faturamento em todos os negócios, principalmente na Ipiranga, parcialmente compensado pelos desinvestimentos da Oxiteno e da Extrafarma e subsequentes desconsolidações dos seus resultados em abril e agosto de 2022, respectivamente.

Porém, houve recuo de 9% em relação ao trimestre anterior, decorrente principalmente do menor faturamento da Ipiranga e da Ultragaz. Em 2022, a receita líquida totalizou R$ 146.902 milhões, crescimento de 24% em relação a 2021.