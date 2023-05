Ultrapar: lucro líquido é de R$ 274 mi no 1º trimestre, queda de 41%

Camila Vech, especial para o Broadcast (via Agência Estado)

A Ultrapar registrou lucro líquido de R$ 274 milhões no primeiro trimestre de 2023, queda de 41% em relação ao mesmo período do ano passado, quando ficou em R$ 461 milhões.

Segundo a empresa, o resultado é decorrente do menor Ebitda Ajustado recorrente do período, "em função das desconsolidações dos resultados da Oxiteno e da Extrafarma, apesar da menor despesa financeira líquida e dos menores custos e despesas com depreciação".

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 1,079 bilhão, recuo de 18% na comparação com o primeiro trimestre de 2022. Já o Ebitda ajustado recorrente das operações continuadas totalizou R$ 1,023 bilhão, alta de 17%.

A receita líquida da Ultrapar entre janeiro e março ficou em R$ 30,552 bilhões, queda de 10% ante o mesmo período de 2022.

A companhia apresentou despesa financeira líquida de R$ 312 milhões no primeiro trimestre deste ano, melhora de R$ 94 milhões ou 23% quando comparada ao mesmo trimestre de 2022. Em seu release de resultados divulgado há pouco, a Ultrapar explica que o resultado é reflexo do menor saldo médio da dívida líquida, atenuado pelo maior CDI.

A companhia encerrou o período com dívida líquida de R$ 8,3 bilhões ante R$ 13,4 bilhões no primeiro trimestre de 2022 e ante R$ 6,6 bilhões registrados ao fim de dezembro. A alavancagem medida pela dívida líquida por Ebitda subiu 0,3 vez, de 1,7 vez no quarto trimestre para 2 vezes ao final do primeiro trimestre de 2023. Em relação a um ano antes, o indicador caiu 1,1 vez.