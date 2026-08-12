Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Ultrapar: Lucro líquido é de R$ 1,677 bi no 2tri26, alta de 46% frente ao 2tri25

Escrito por Aramis Merki II (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Ultrapar registrou lucro líquido de R$ 1,677 bilhão no segundo trimestre de 2026, alta de 46% em relação a igual período de 2025. O Ebitda ajustado somou R$ 3,524 bilhões, avanço anual de 70%. A receita líquida, por sua vez, alcançou R$ 41,521 bilhões no trimestre, crescimento de 22% em 12 meses.

A companhia explica que o crescimento do Ebitda teve impulso no crescimento de todos os negócios, principalmente graças ao desempenho da Ipiranga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No segundo trimestre, os investimentos da Ultrapar somaram R$ 517 milhões, recuo de 5% frente ao período comparável do ano anterior. Já a dívida líquida ficou em R$ 8,864 bilhões, frente a R$ 12,275 bilhões do primeiro trimestre e R$ 12,635 bilhões no segundo trimestre de 2025.

Considerando os efeitos das operações de fornecedores convênio (risco sacado) e "vendor", a dívida líquida ajustada totalizou R$ 10,886 bilhões de abril a junho, com a alavancagem em 0,9 vez.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço ULTRAPAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV