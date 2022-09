UE/Dombrovskis: política fiscal precisa ser consistente com objetivo do BCE

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis defendeu uma política fiscal "prudente", que foque na sustentabilidade da dívida na União Europeia (UE) e seja consistente com o objetivo do Banco Central Europeu (BCE) de conter a escalada inflacionária na zona do euro. Os comentários da autoridade ocorreram hoje, durante coletiva de imprensa que encerrou a reunião do Conselho para Assuntos Econômicos e Financeiros da UE, conhecido por Ecofin.

continua após publicidade .

Assim, Dombrovskis sinaliza que, apesar da grave crise energética que afeta a economia europeia, o apoio fiscal será limitado no futuro próximo. A cautela sugere postura similar ao do BCE, que na última quinta-feira (08) optou por elevar os juros em 75 pontos-base, maior alta de sua história, mesmo com a piora das projeções para o crescimento na zona do euro.

O vice-presidente executivo, no entanto, ressaltou que será necessário dar suporte "temporário" aos setores sociais e econômicos mais afetados pela crise.

continua após publicidade .

Ações que levem em conta tanto a sustentabilidade fiscal quanto a necessidade por apoio focado serão "importantes para conter os impactos orçamentários, considerando a grande escala do choque e os limitados meios disponíveis", declarou Dombrovskis.

Ele ainda alertou que serão necessárias mudanças na estrutura fiscal da UE a médio e longo prazo para garantir um "recuo efetivo do nível de dívida pública", investimentos adequados para a "transição energética e tecnológica" e "reduzir a complexidade e melhorar o compliance" das regras fiscais.