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ECONOMIA

Ueda, do BoJ, defende estabilizar inflação em 2% e monitora escalada global de juros soberanos

Escrito por Laís Adriana* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, afirmou nesta terça-feira, 13, que a inflação subjacente do país está próxima de 2% e que é importante estabilizar os preços nesse nível, ao participar de sessão na Câmara dos Representantes.

Segundo a Reuters, várias fontes disseram que o banco central japonês confirmará que a inflação atingiu a meta em sua próxima reunião. Ueda também disse monitorar pressões inflacionárias da guerra no Oriente Médio, emissões de dívidas relacionadas à inteligência artificial, políticas fiscais de cada país e indicadores econômicos positivos, principalmente nos Estados Unidos. Na visão do presidente do BoJ, tudo isso está contribuindo para a escalada de rendimentos soberanos globalmente, que é monitorada "cuidadosamente" pelo BoJ.

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Já a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, ressaltou que mantém comunicação próxima com os Estados Unidos para assegurar um comportamento ordenado do mercado cambial.

De acordo com o jornal The Financial Express, Takaichi disse ainda que este é o momento de implementar urgentemente uma política fiscal "responsável e proativa".

Já a ministra das Finanças japonesa, Satsuki Katayama, confirmou que assumirá o papel de chefe do Comitê de Desenvolvimento Conjunto do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), de acordo com o Kyodo News.

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Será a primeira vez que uma pessoa japonesa comanda o comitê desde sua criação, em 1974, e o mandato terá duração de dois anos. A decisão deve ser formalmente anunciada pelas instituições após uma reunião na quinta-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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