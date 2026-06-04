UE revela medidas temporárias para aliviar regras bancárias e ampliar competitividade com EUA

A União Europeia (UE) revelou medidas temporárias destinadas a garantir que os bancos europeus não sejam colocados em desvantagem em relação aos rivais de Wall Street por novas regras de capital para suas atividades de negociação.

O braço executivo do bloco, a Comissão Europeia, introduziu emendas "com prazo limitado" à sua implementação da chamada revisão fundamental do livro de negociação para "garantir que o setor bancário da UE se beneficie de condições equitativas com concorrentes internacionais", de acordo com um comunicado.

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Os ajustes incluem um "multiplicador" para compensar os impactos de capital para os bancos da UE por três anos após a regulamentação entrar em vigor no início de 2027.

A UE já havia adiado a implementação duas vezes, tendo originalmente como alvo o início de 2025. O Reino Unido adiou seu cronograma para as regras mais rigorosas em um ano, para o início de 2028.

As regras de negociação são um elemento chave do pacote Basel III introduzido por um grupo de bancos centrais em 2017, o mais recente de uma série de acordos lançados após a crise financeira.

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As mesas de negociação devem sentir um impacto significativo das regras de Basel, que aumentam a necessidade de levar em conta riscos operacionais e de crédito em seus negócios. O Deutsche Bank e o BNP Paribas provavelmente estarão entre os bancos da UE mais afetados, com suas operações de negociação consideráveis competindo com gigantes dos EUA.

Embora a UE já tenha implementado a maior parte do Basel III, Washington ainda não anunciou um cronograma e a administração Trump buscou afrouxar as regras.

"Os bancos da Europa devem ser capazes de competir em condições iguais com seus pares internacionais", disse Maria Luís Albuquerque, comissária europeia para serviços financeiros e a união de poupança e investimentos.

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"Essas medidas direcionadas e com prazo limitado ajudam a preservar condições equitativas nos mercados financeiros globais, mantendo nosso compromisso com os padrões de Basel."

Ela acrescentou que as últimas medidas "fornecem certeza para os bancos da UE" e dão ao comitê tempo para "monitorar desenvolvimentos em outras jurisdições importantes antes de determinar a abordagem de longo prazo mais apropriada".

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast