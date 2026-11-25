A União Europeia (UE) rejeitou "veementemente" a premissa do governo dos Estados Unidos de que a Europa seja uma "fonte de excesso de capacidade estrutural", em reação às novas propostas tarifárias da administração norte-americana. Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Comissão Europeia reforçou que "pelo contrário, a Europa está entre as regiões mais expostas a esse problema". "A UE e os Estados Unidos compartilham uma preocupação real com o excesso de capacidade global, em grande parte impulsionado pelo Estado e concentrado em países terceiros. Lamentamos a falta de uma ação conjunta", acrescentou.

A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, afirmou que analisará as conclusões da investigação conduzida por Washington ao longo de vários meses e ressaltou que as tarifas estão limitadas ao patamar de 15%, conforme acordado entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente dos EUA, Donald Trump, na Escócia, no ano passado.

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"Nos termos da Declaração Conjunta, aplica-se aos produtos da UE um teto global inclusivo de 15%. Esperamos que qualquer medida decorrente desta investigação respeite integralmente esse limite, inclusive quando somada às tarifas já existentes", pontuou.

A Comissão disse ainda que continuará a dialogar com o governo americano sobre a implementação da Declaração Conjunta UE-EUA, especialmente explorando a inclusão de novos produtos em possíveis isenções ou reduções tarifárias, além de outras áreas de cooperação reforçada.