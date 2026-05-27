Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

UE: registros de carros novos sobem 4,2% até abril; elétricos chegam a 19,7% do mercado

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 08:53:00 Editado em 27.05.2026, 09:00:17
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os registros de carros novos na União Europeia (UE) cresceram 4,2% até abril de 2026, sustentados pela demanda por tecnologias eletrificadas e por novos - ou revisados - benefícios fiscais e programas de incentivo em grandes mercados do continente, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (27) pela Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA, pela sigla em francês).

No acumulado do ano até abril, os veículos 100% elétricos (BEV) responderam por 19,7% do mercado da UE, ante 15,3% no mesmo período do ano passado. Já os híbridos (HEV) lideraram como a motorização mais escolhida, com 38,2% de participação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os híbridos plug-in (PHEV) ficaram com 9,6% do mercado. Em contrapartida, a participação combinada de carros a gasolina e a diesel recuou para 30,2%, de 38,1% um ano antes.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abril carros novos REGISTRO UE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV