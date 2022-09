UE propõe instrumento emergencial para lidar com crise de oferta

Ilana Cardial (via Agência Estado)

A Comissão Europeia publicou, nesta segunda-feira, 19, um rascunho no qual propõe um Instrumento Emergencial de Mercado Único para lidar com as crises de oferta no bloco. No documento, o braço executivo da União Europeia ressalta que eventos recentes destacaram a necessidade de que a Europa esteja melhor prepara para lidar com crises futuras, em especial dadas as mudanças climáticas e instabilidades econômicas e geopolíticas.

Segundo a UE, o instrumento deve focar na "eliminação de obstáculos e na preservação da livre circulação de bens, serviços e pessoas e na garantia da disponibilidade de produtos críticos no Mercado Único caso seja ativado". O mercado terá de garantir o funcionamento de negócios e do Mercado Único, diz o documento. "No entanto, o cenário de contingência permite que a Comissão tome várias medidas em todos os momentos para se preparar para possíveis crises, sem exigir ativação específica", aponta.

Entre elas, estão a criação de possíveis protocolos para crises e a definição de um sistema de alerta precoce para quaisquer incidentes que possam perturbar o funcionamento do Mercado Único.