UE promete aplicar regras digitais apesar de advertência tarifária de Trump

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)

A Comissão Europeia respondeu nesta segunda-feira, 24, ao memorando da Casa Branca sobre políticas digitais, afirmando que aplicará suas regras em ambientes digitais e defenderá suas leis "decisivamente", se necessário. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas a países que cobram impostos digitais de empresas de tecnologia americanas na última sexta-feira, dia 21. "A UE continua firmemente comprometida com mercados abertos, leis e impostos não discriminatórios e sua forte proteção dos direitos de propriedade intelectual, em total alinhamento com as regras de comércio global", disse o porta-voz da Comissão Europeia, Thomas Regnier.