UE estuda medidas como aumento da reserva estratégica de gás

A União Europeia (UE) está considerando novas medidas, incluindo compras conjuntas de gás para construir as reservas estratégicas do bloco, com objetivo de ajudar a aliviar futuras crises de energia como a que o continente agora enfrenta.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, apresentou nesta quarta várias propostas para evitar choques nos preços de energia, à medida que aumenta a pressão política sobre os Estados membros para conter os custos mais elevados.

Os líderes da UE devem discutir a questão em uma reunião na próxima semana. Funcionários da Comissão disseram que os Estados membros individuais devem enfrentar os aumentos de preços atuais e que a ação da UE pode funcionar principalmente no médio prazo.

A UE em suas propostas endossou uma série de medidas de curto prazo que estão sendo tomadas ou planejadas por cerca de 20 dos 27 membros do bloco para proteger seus consumidores e indústrias mais vulneráveis.

As medidas incluem apoio de renda de emergência para famílias que não podem pagar suas necessidades de energia, cortes de impostos e taxas, apoio de toda a indústria para empresas e esforços para trabalhar com parceiros internacionais no fornecimento de gás para aliviar as pressões de preço. Autoridades estão em negociações com a Noruega, Ucrânia e outros países sobre o fornecimento de gás.

Outras ideias incluem aceleração do investimento em energia renovável, aumentou das disposições dos consumidores para permitir que eles mudem de fornecedor mais facilmente, crescimento do número de interconectores que permitem que a energia flua entre os estados membros e montando um fundo de transição social de energia limpa, o que ajudaria os Estados membros a amortecer choques de preços para famílias vulneráveis. A maioria dessas medidas requer a aprovação dos Estados membros.