UE desafia China na OMC para proteger patentes de tecnologia

A União Europeia (UE) desafiou a China na Organização Mundial do Comércio (OMC) nesta sexta-feira, 18, ao acusar Pequim de prevenir empresas de tecnologia do bloco de buscar tribunais estrangeiros para proteger suas patentes. "As empresas da UE têm o direito de buscar justiça...quando sua tecnologia é usada ilegalmente. É por isso que estamos lançando consultas na OMC hoje", disse o vice-presidente executivo do bloco, Valdis Dombrovskis, em comunicado.

O último lance da UE veio apenas semanas depois de Bruxelas iniciar um caso à parte na OMC para apurar acusações de que a China está punindo a Lituânia de forma ilegal por causa de sua postura em relação a Taiwan.

Segundo a UE, tribunais chineses têm ameaçado impor multas pesadas e tomado outros passos legais contra empresas de tecnologia europeias para evitar que elas levem suas queixas para outras cortes no exterior.

Essas ações legais foram pedidas por fabricantes chineses que buscam "acesso mais barato ou até mesmo livre" a tecnologias europeias, diz a UE.