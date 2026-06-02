UE começa revisão antitruste de fusão entre Paramount e Warner Bros, avaliada em US$ 81 bi

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A União Europeia (UE) iniciou sua triagem formal antitruste da oferta de US$ 81 bilhões da Paramount Skydance pela Warner Bros. Discovery, de acordo com uma atualização no site da Comissão Europeia.

As empresas notificaram oficialmente sua fusão à UE na terça-feira, disse o site, desencadeando o processo de investigação de fusões do bloco.

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O regulador de concorrência estabeleceu o prazo de 7 de julho para concluir uma triagem inicial do acordo. Um porta-voz do executivo da UE confirmou a apresentação.

"O marco de hoje é consistente com nosso cronograma esperado", disse um porta-voz da Paramount. "Deixamos claro de forma proativa nossos planos e incentivos: aumentar a produção para pelo menos 30 filmes de alta qualidade anualmente, cada um dos quais receberá um lançamento teatral completo imediatamente, continuar licenciando conteúdo e preservar marcas icônicas com liderança criativa independente."

A Warner Bros. Discovery não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

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A Paramount venceu sua oferta pela Warner Bros contra a plataforma de streaming dos EUA, Netflix, em fevereiro.

A combinação verá a Paramount assumir o controle da Warner Bros., HBO e uma série de redes a cabo.

O acordo, que combina dois dos estúdios de cinema e TV de mídia legados dos EUA, era amplamente esperado para passar por escrutínio antitruste. Fonte: Dow Jones Newswires.

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Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado