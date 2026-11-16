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ECONOMIA

UE aprova aquisição do Commerzbank pelo UniCredit sem impor restrições

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
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A Comissão Europeia aprovou nesta segunda-feira, 16, sem impor condições, a aquisição do banco alemão Commerzbank pelo italiano UniCredit, após concluir que a operação não apresenta riscos à concorrência no Espaço Econômico Europeu (EEE). Segundo o órgão executivo da União Europeia (UE), a investigação se concentrou no mercado bancário alemão, onde o UniCredit atua por meio da subsidiária HypoVereinsbank, cujas operações se sobrepõem às do Commerzbank em serviços para pessoas físicas e empresas.

A análise constatou que a participação de mercado combinada das instituições permanece moderada na maioria dos segmentos. A exceção é o financiamento ao comércio exterior, no qual ambas possuem posições relevantes. Ainda assim, Bruxelas avaliou que existem fornecedores alternativos suficientes para preservar a concorrência.

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A Comissão também examinou o mercado de crédito corporativo, especialmente para pequenas e médias empresas alemãs, conhecidas como Mittelstand, e concluiu que outros bancos continuarão exercendo pressão competitiva sobre a instituição resultante da operação.

Para Bruxelas, a consolidação bancária entre países da UE pode reduzir a fragmentação econômica, gerar ganhos de escala e fortalecer a capacidade dos bancos europeus de financiar a economia do bloco.

A operação havia sido notificada à Comissão Europeia em 9 de outubro.

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Por volta das 9h35 (de Brasília), o UniCredit caía 0,41% em Milão, enquanto o Commerzbank recuava 0,58% em Frankfurt.

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